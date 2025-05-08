Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanarak Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

Şu ana kadar yürütülen süreçte, aralarında "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ayrıca 36 kişinin tanıklığına başvuruldu.

KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA MAĞDUR SIFATI

Soruşturma kapsamında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başsavcılık, konuya ilişkin çağrıyı ilgili yasal prosedürler çerçevesinde gerçekleştirdi.

KURULTAY İPTAL DAVASI 26 MAYIS'TA GÖRÜLECEK

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davalar da devam ediyor. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından hukuk mahkemelerine açılan iptal davaları, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

Mahkeme, birleştirilen davayı 26 Mayıs tarihine ertelemişti. Gözler, hem mahkeme sürecinde hem de yürütülen savcılık soruşturmasında alınacak yeni kararlara çevrildi.