Rapçi Sansar Salvo olarak bilinen Ekin Can Arslan, babası Gazi Arslan’a yönelik şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından tutuklanmıştı. Üst soya karşı basit kasten yaralama suçlamasıyla yargılanan Arslan, bugün Anadolu Adalet Sarayı 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

Duruşmaya müşteki Gazi Arslan, taraf avukatları ve rap sanatçısı Fuat Ergin katıldı. Sanık Ekin Can Arslan ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"VİDEODA TOKAT DEĞİL TÜKÜRÜK SESİ VAR"

Savunmasında olayın detaylarını anlatan Ekin Can Arslan, videoyu babasından bir itiraf almak için çektiğini iddia etti. Arslan, ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok, ben tükürmüştüm."

Olay sırasında yaşananları anlatan Arslan, şunları söyledi:

"Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu. Video sadece birkaç saat kaldı. Sonra ben videoyu sildim. Telif haklarımı ele geçirmek için benimle uğraşanlar ve para alanlar var. Bu şartlar altında söz konusu eylemi gerçekleştirdim."

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Müşteki Gazi Arslan, mahkemede yaptığı açıklamada oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti.

"Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğüsüme doğru üç dört yumruk yedim. Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim."

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme heyeti kararında, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin toplanmış olmasını dikkate aldı.

Sanık Ekin Can Arslan, basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Takdiri indirim uygulanarak ceza 7 ay 15 güne indirildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek tahliye edildi.

Dava dosyası, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile kapanmış oldu.