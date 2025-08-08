Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye Süreci kapsamında ikinci kez bir araya geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, komisyon üyelerine bilgilendirme yaptı. Üç ismin özellikle silah bırakma sürecine ilişkin bilgi verdiği, ayrıca Yaşar Güler’in Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki son duruma dair detaylı değerlendirme aktardığı bildirildi.

SİNYAL KESİCİLER DEVREDE

Tamamen kapalı oturum ilkesiyle yürütülen toplantıda, olası dinlemelere karşı sinyal kesici jammer cihazları kullanıldı. Komisyon, alınan karar doğrultusunda toplantı tutanaklarını kamuoyuna açıklamayacak.

TOPLANTI ÖNCESİ ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Toplantı öncesinde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Millî Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi.

KURTULMUŞ: TARİHÎ GÖREVLER DÜŞÜYOR

Açılışta konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu komisyonumuz hakikaten tarihi bir adımdır. Büyük bir fırsatın değerlendirilmesi ve Türkiye'de artık terör örgütünün fesih kararı ile birlikte bir daha silahların, kavganın, çatışmanın konuşulmadığı, barış, esenlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir ortamın tesis edilebilmesi için komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. Kararlarımızı ortak oyla vereceğiz. Bu sürece destek veren bütün siyasi partilere ve emeği geçen herkese bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'de hemen hemen herkesin gözü komisyonun üzerindedir." dedi.

Konuşmanın ardından toplantının tam kapalılık ilkesiyle yürütülmesi kararı oy birliğiyle alındı. Kurtulmuş, "10 yıl tutanaklar paylaşılmayacak" ifadelerini kullandı. Toplantı basına kapalı şekilde devam ediyor.