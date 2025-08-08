İsrail soykırımı altında inleyen Gazze halkına dünyanın dört bir yanından yardımlar akıyor; ancak sadece İsrail'in müsaade ettiği kadarı ulaşabiliyor. Gazze'de her gün çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor. Gazze'ye yardım eden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında Gazze için çeşitli yardım etkinlikleri düzenleniyor. Etkinliklerden biri de Diyarbakırlı çocuklar tarafından düzenlendi.

Merkez Sur ilçesindeki Meva City 1 Sitesi’nde oturan çocuklar, Gazze’de yaşanan zorluklara dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla kermes düzenledi. Etkinlikte bir araya gelen çocuklar, hem kendi harçlıklarını hem de kermesten elde edilen gelirleri bağışladı.

10 BİN LİRALIK DESTEK

Kermes sonunda toplanan 10 bin lira, Gazzeli çocuklara ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluşlarına teslim edildi.

“ÇOCUKLAR ÖLMESİN” MESAJI

Etkinliğe katılan çocuklardan Meryem Ablay, "Bu tür etkinlikler sayesinde Gazzeli kardeşlerimizin acısının unutulmamasını istiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklar ölmemeli" dedi.