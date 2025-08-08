Bakan Bayraktar, 8 Aralık’tan sonra Suriye’de yeni dönemin başladığını belirterek enerji altyapısının yeniden inşası için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Bu kapsamda Türkiye ile Suriye arasındaki doğalgaz boru hattı birleştirilerek geçtiğimiz cumartesi günü ilk gaz akışı sağlandı.

İlk etapta günlük 3,4 milyon metreküp olan akış kapasitesi, yapılan bağlantıyla 6 milyon metreküpe kadar çıkabilecek. Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaştırıldığı projeye Katar Kalkınma Fonu da finansman desteği sağlıyor. Gazla birlikte Halep’teki santrallerin çalıştırılması ve 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEKLERİ SÜRECEK

2023 ve 2024 yıllarında elektrik ve doğalgazda toplam 900 milyar lirayı aşan destek verildiğini hatırlatan Bayraktar, 2025’in ilk yarısında bu rakamın 387 milyar liraya ulaştığını belirtti. Yıl sonunda desteğin 700 milyar liraya çıkmasının beklendiğini söyledi.

Bakan, destek programlarının özellikle dar gelirli, sabit gelirli ve düşük maaşlı emekliler gibi gruplara yönelik olarak gelir odaklı hale getirileceğini vurguladı. Enerji fiyatlarındaki küresel dalgalanmaların Türkiye’yi de etkilediğini belirten Bayraktar, maliyet artışlarını vatandaşlara en az seviyede yansıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

DİYARBAKIR’DA PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI

Diyarbakır’da dört sahada petrol arama çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Bayraktar, bölgede 6 milyar varillik rezerv bulunabileceğini ifade etti.