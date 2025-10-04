Tapu işlemlerinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan sağlık raporu istendiği yönündeki iddialar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, yaş sınırı olmaksızın yalnızca fiil ehliyeti yönünden şüpheli durumlarda sağlık raporu talep edildiğini belirtti.

“YAŞ SINIRI YOK, ŞÜPHE HALİNDE RAPOR İSTENEBİLİR”

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, “Sağlık raporu yalnızca işlem yapma ehliyetine ilişkin şüphe oluşması durumunda istenir. Bu konuda herhangi bir yaş zorunluluğu bulunmamaktadır.” denildi.

2 GÜNDE 9 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU, SADECE 196 RAPORLU İŞLEM

01-02 Ekim 2025 tarihlerine ait istatistiklerin de paylaşıldığı açıklamada, söz konusu tarihlerde 65 yaş üstü vatandaşlardan 9 bin 224 kişinin tapu işlemi yaptığı, bunlardan sadece 196’sının sağlık raporu ile işlem gerçekleştirdiği belirtildi.

"İŞLEMLER HIZLI, GÜVENLİ VE ŞEFFAF ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR"

Bakanlık, tapu müdürlüklerinde işlemlerin vatandaş memnuniyeti ve tapu sicil güvenliği esas alınarak yürütüldüğünü, uygulamalarda herhangi bir yaş grubu için genel bir sağlık raporu zorunluluğu getirilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.