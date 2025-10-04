Türkiye'de yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlar için uygulanan kış lastiği zorunluluğunun süresi bir ay uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, daha önce 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan zorunluluk, artık 15 Kasım – 15 Nisan arasında geçerli olacak.

4 AYDAN 5 AYA UZATILDI

Daha önce 4 ay süren kış lastiği zorunluluğu, yapılan değişiklikle birlikte 5 aya çıkarıldı. Düzenleme, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor.

CEZA MİKTARI VE YAPTIRIMLAR

Yeni düzenlemeyle birlikte, zorunlu dönemlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 TL ceza kesiliyor. Ayrıca bu araçların yola devam etmesine izin verilmiyor.