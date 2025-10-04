İstanbul merkezli altı ilde düzenlenen operasyonlarda, PTT ve HGS adını kullanarak sahte internet siteleri kuran, vatandaşlara yanıltıcı SMS'ler gönderen 12 kişi yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 900 milyon liralık hareket tespit edildi. 200 banka ve 30 kripto para hesabına el konuldu.

SAHTE MESAJLARLA DOLANDIRICILIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari illerinde “bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon kapsamında, PTT ve HGS adıyla sahte internet siteleri kurarak vatandaşlara “HGS borcunuz var.” ve “Teslim alınmamış kargonuz var.” içerikli SMS'ler gönderen 12 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

900 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 900 milyon liralık hareket belirlendi. Söz konusu tutar, dolandırıcılık faaliyetlerinin büyüklüğünü ortaya koydu.

BANKA VE KRİPTO HESAPLARINA EL KONULDU

Ali Yerlikaya, paylaşımında, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması” kapsamında, şüphelilere ait 200 banka ve 30 kripto para hesabına el konulduğunu belirtti.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u tutuklandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.