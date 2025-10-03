Ensar Vakfı lisans burslarına, yalnızca örgün eğitimde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunabiliyor. Ön lisans, yüksek lisans, açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencilerin başvuruları kabul edilmiyor.

Burs programı sadece İstanbul ilindeki üniversitelerde eğitim gören öğrencileri kapsıyor. İstanbul dışında öğrenim gören öğrencilerin başvuruları kontenjan dışında bırakılıyor ve değerlendirmeye alınmıyor.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU LİSTESİNDEKİ ÜNİVERSİTELER GEÇERLİ

Başvuru yapılabilmesi için öğrenim görülen üniversitenin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) listesinde yer alması gerekiyor. YÖK listesinde bulunmayan üniversitelerde okuyan öğrencilerin başvuruları kabul edilmiyor.

%100 BURSLU VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ DE DAHİL

Vakıf üniversitelerinde %100 tam burslu olarak eğitim gören öğrenciler başvuru yapabiliyor. Bu öğrencilerden, burs kazanmaları durumunda, %100 burslu olduklarına dair onaylı belge talep edilecek.

AKADEMİK BAŞARI ŞARTI VAR

Hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin “başarılı” olarak geçmeleri gerekiyor. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin ise 4’lük sistemde en az 2,75 not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor. Farklı not sistemlerinde YÖK’ün belirlediği karşılıklar dikkate alınıyor. Başarısız olan veya not ortalaması kriterini karşılamayan öğrencilerin başvuruları olumsuz değerlendirilecek.

BURSA KABUL EDİLENLERE ETKİNLİK KATILIMI ZORUNLU

Bursiyerlerin, Değerler Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen “Bursiyer Öğrenci Etkinlikleri”ne fiziki ya da çevrim içi katılımı bekleniyor. Etkinlik takvimi ve detaylar, bursiyerlere daha sonra bildirilecek.

MÜLAKAT SİSTEMİYLE SEÇİM YAPILACAK

Başvuru sırasında öğrencilerin verdikleri bilgiler sistem tarafından puanlanıyor. Aile gelir durumu, anne-baba durumu, sınıf, akademik başarı, okuyan kardeş sayısı gibi kriterler dikkate alınarak burs kontenjanının iki katı kadar öğrenci Değerler Eğitimi Merkezi tarafından yapılacak değerlendirme sonucu mülakata davet edilecek.

Mülakatlar yüz yüze gerçekleştirilecek. Mülakata çağrılan öğrencilerden güncel öğrenci belgesi ve transkript istenecek.

BAŞVURUDA BİLGİLER EKSİKSİZ DOLDURULMALI

Başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor. Yanlış ya da eksik bilgi verilmesi durumunda başvuru geçersiz sayılacak ve bu konuda herhangi bir itiraz kabul edilmeyecek.

Başvuru yapan her öğrenci, başvuru şartlarını kabul etmiş sayılıyor.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Dönemi: 26 Eylül – 5 Ekim 2025 (Saat 23:59’a kadar)

Mülakata Hak Kazananların İlanı: 15 Ekim 2025

Mülakat Tarihleri: Randevular ayrıca ilan edilecek.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi

Süleymaniye Cad. Elmaruf Sk. No: 3 Fatih / İstanbul

Tel: 0212 512 19 90

E-posta: [email protected]