AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis’in yeni yasama yılı nedeniyle düzenlenen resepsiyonda yaptığı açıklamada, farklı siyasi partilerin diyalog içinde olmasının “dış dünyadaki kaoslara verilmiş milli bir cevap” olduğunu söyledi.

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLİK ETTİ”

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı siyasi partilerin liderleriyle bir araya gelmesini değerli bulduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımızın, Yüce Meclis'teki birlikteliğe liderlik etmesi ve saygıdeğer siyasi parti liderlerinin buna iştirak etmesi, devlet hayatımızın derinliklerinden süzülen müstesna bir demokratik bilinci ortaya koymuştur” dedi.

CHP’YE ELEŞTİRİ

Resepsiyona katılmama kararı alan CHP’yi eleştiren Çelik, “Bu birlikteliğe dönük olumsuz yaklaşımlar, Meclis’i protesto etmek gibi tarihi bir yanlış içine düşen CHP yönetiminden ve sivil siyaseti yıpratmak isteyen bazı çevrelerden geldi. Bunlar demokrasinin varlığına ve siyasetin mantığına aykırı yaklaşımlardır” ifadelerini kullandı.

“SİYASETİN EVİ MECLİS’TİR”

Çelik, “Yüce Meclis’i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkâr etmiş olur. Siyaset yapmak isteyen herkesin evi Meclis’tir. Meclis’i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur. Bu zihniyetin herhangi bir siyasi partiye nüfuz etmesi vahimdir” diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü ayrıca, “Meclis milletin mekanıdır, demokratik siyaset milletin emanetidir. Bu değerlere katkı veren herkesin yaklaşımı saygıdeğerdir. Aksine davranışlar milletin emanetine zarar vermektir” dedi.