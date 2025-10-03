İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Ağustos’ta tutuklanan Alican Ayvataş’ın, aylık 100 bin TL’ye kiralanan rezidanstan sosyal medya operasyonlarını organize ettiği belirlendi.

Ayvataş, ifadesinde lise mezunu olduğunu belirterek, Ubeyt Bartın, Utku Doğruyol ve Mahir Gün ile birlikte 45 milyon takipçili sosyal medya hesaplarını yönettiklerini kabul etti. Bu hesaplardan suç örgütü lehine manipülatif içerikler paylaşıldığı ve kamuoyunun hükümete karşı kışkırtıldığı kaydedildi.

Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

FİKİRKOLİK DİJİTAL MEDYA ÜZERİNDEN PARA TRAFİĞİ

Sabah’ın haberine göre, Ayvataş’ın ablası adına kurulan Fikirkolik Dijital Medya isimli şirketin hesaplarında, CHP’li belediyelerden milyonlarca liralık ödeme hareketi bulundu.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre Ayvataş’ın, İBB’nin üst düzey yöneticileri Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Yiğit Oğuz Duman ile bağlantısı da tespit edildi.

MASAK RAPORUNDA ÖRGÜTLÜ YAPI VURGUSU

MASAK tarafından hazırlanan raporda, troll ağının sistematik ve örgütlü şekilde faaliyet yürüttüğü vurgulandı. Ayvataş ise savunmasında söz konusu paylaşımları “gazetecilik ve basın özgürlüğü” kapsamında yaptığını öne sürdü.