CHP İstanbul İl Kongresi’nde şaibe iddiaları üzerine açılan davanın ilk duruşması, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya taraf avukatları ve sanık avukatları katıldı.

Mahkeme, CHP’nin reddi hâkim talebini reddetti ve istinaf sürecinin beklenmesine karar verdi. Bu süreçte Gürsel Tekin’in görevine devam etmesine hükmedildi.

GEÇMİŞTE YAŞANAN GERGİNLİKLER

Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin’in görevlendirilmesinin ardından, Şişli’deki CHP İl Başkanlığı binası önünde çok sayıda partili toplanmış, bölgede polis ile partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.

Parti yönetimi, yaşanan gerilim üzerine il başkanlığı binasını Sarıyer’den Bahçelievler’e taşıma kararı almıştı.

TARTIŞMALI KONGRE SÜRECİ

CHP İstanbul İl Kongresi 8 Ekim 2023’te yapılmış, Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongre sonrasında “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları gündeme gelmişti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve yerine geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. Bu kararla birlikte il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ise kongrenin iptaline yönelik davayı esastan reddetmişti. Sürecin ardından CHP yönetimi, İstanbul kongresini 24 Eylül’de olağanüstü toplama kararı almış ve bu kongrede yeniden Özgür Çelik başkan seçilmişti.