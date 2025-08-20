UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını hedefleyen Fenerbahçe, kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çekerken transfer gelişmeleriyle de gündemde. Sarı-lacivertlilerde son olarak Dorgeles Nene transferi açıklanırken, takımda kalacak ve ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

GREMIO, TALISCA’YI İSTİYOR

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan Anderson Talisca, performansıyla taraftarın beğenisini toplarken, Brezilya basınında çıkan haberlere göre Gremio, oyuncu için resmi girişimlere başladı. Kulübün, Talisca ve Fenerbahçe ile temasa geçmeyi planladığı öne sürüldü.

İddialarda, Fenerbahçe'nin 25–30 milyon euro bonservis talep ettiği, Gremio'nun ise bu bedeli yüksek bulduğu belirtildi.

“FENERBAHÇE’YE ODAKLANDIM”

Transfer söylentilerine ilişkin Talisca, TNT Sports’a yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda Brezilya’ya dönmeyi düşünmüyorum. Anı yaşıyorum ve Fenerbahçe ile kontratım var. Şu an sadece Fenerbahçe’ye odaklandım.”

“TEK HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ”

Şampiyonlar Ligi eleme turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe’nin Avrupa’daki kaderinde kilit rol oynayacak olan Talisca, hedefini şu sözlerle açıkladı:

“Tek hedefim Şampiyonlar Ligi.”

FENERBAHÇE PERFORMANSI

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 25 maçta 13 gol ve 2 asist kaydetti.