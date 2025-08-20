İstanbul’da Tarihi Yarımada’yı kapsayan yeni ulaşım düzenlemesiyle iki önemli değişiklik hayata geçiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, kapsamlı planın detaylarını açıkladı.

ARABALI VAPUR İSKELESİ YENİKAPI’YA TAŞINIYOR

Tarihi ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci–Harem arabalı vapur hattının Sirkeci ayağı Yenikapı’ya taşınacak. Bu değişiklikle birlikte Sirkeci bölgesinin araç trafiğinden arındırılması amaçlanıyor.

Alpkökin, yeni düzenlemeyle Sirkeci-Sultanahmet arasında turistik shuttle hatlarının devreye alınacağını bildirdi. Bu adımın, hem turist yoğunluğunu karşılamak hem de bölgeye yeni bir ulaşım modeli kazandırmak amacıyla atıldığı ifade edildi.

Yeni iskele, aynı zamanda tur otobüslerinin indirme-bindirme noktası olarak turizme hizmet edecek bir merkez haline getirilecek.

VATAN VE FEVZİPAŞA CADDESİ’NE OTOBÜS ŞERİDİ

Ulaşım planı kapsamında bir diğer önemli değişiklik ise otobüs öncelikli şerit uygulaması olacak. İlk etapta Vatan Caddesi, uygulamanın pilot bölgesi olarak belirlendi. Şeritle birlikte toplu ulaşımın verimliliği artırılacak ve trafik sıkışıklığına çözüm üretilmiş olacak.

Bu uygulama, Fevzipaşa Caddesi’ne de yayılacak. Burada planlanan otobüs öncelikli şerit, Edirnekapı’da raylı sistemle entegre edilecek. Proje çalışmaları devam ediyor.

Yeni ulaşım planı ile birlikte yaya ve bisiklet öncelikli alanlar artırılırken; karbon salınımının azaltılması da hedefleniyor.