Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde beklenen uzlaşma sağlanamadı. Memur-Sen, hükümetin sunduğu zam teklifini yeterli bulmayarak uzlaşmazlık tutanağı imzaladı ve dosyayı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşıdı.

TEKLİF EDİLEN ZAM ORANLARI

Hükümetin Memur-Sen’e sunduğu teklif, 2026 yılı için ilk altı ayda yüzde 11, ikinci altı ayda yüzde 7; 2027 yılı içinse her iki altı ay için yüzde 4 zam öngörüyor. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te önerilen 1.000 TL taban aylığı artışı teklifi de yine aynı şekilde sunuldu.

KARAR AĞUSTOS SONUNDA VERİLECEK

Taraflar, bundan sonraki süreçte Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda bir araya gelecek. Kurul, zam oranlarını değerlendirmek üzere toplanacak. 11 üyeden oluşan kurul, kararlarını oy çokluğuyla alacak.

Yasal takvime göre kurul, en geç 31 Ağustos 2025 tarihine kadar memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 yıllarına ait maaş artış oranlarını belirleyecek.