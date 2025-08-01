Çeşme’ye içme suyu sağlayan Kutlu Aktaş Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 5’in altına geriledi. Barajda yalnızca birkaç günlük ihtiyacı karşılayabilecek miktarda su kaldığı ifade ediliyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), geçtiğimiz hafta uygulamaya konan gece su kesintilerini, suyun daha da azalması sebebiyle uzatma kararı aldı. Yeni düzenlemeye göre, her gün saat 23.00 ile 09.00 arasında ilçeye su verilmeyecek.

TATİLCİLERDEN ERKEN DÖNÜŞ

Suyun saatlerce kesik olması, bölgede konaklayan tatilcileri de etkiledi. Bazı tatilcilerin konaklamalarını sonlandırarak Çeşme’den ayrıldığı, planlama yapanların ise rezervasyonlarını iptal ettiği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan çok sayıda kullanıcı, günlük ihtiyaçların karşılanamadığını ve su bulmakta zorluk çektiklerini belirtti.

TASARRUF UYARILARI VE BELEDİYE TEDBİRLERİ

Çeşme Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları su tüketimi konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Bahçe sulama, araç yıkama gibi faaliyetlere kısıtlamalar getirileceği, bazı işletmelerin ise alternatif su kaynaklarına yöneldiği kaydedildi.

Yetkililer, sürecin turizmi olumsuz etkilememesi için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.