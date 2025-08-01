Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite adaylarını ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan duyuruda, istihdamı önceleyen ve güncel eğilimleri esas alan 27 yeni yükseköğretim programının 2025-YKS Tercih Kılavuzu’na eklendiği bildirildi.

Açıklamada, bu programlardan 3’ünün lisans, 24’ünün ise ön lisans düzeyinde olduğu belirtildi.

DİJİTAL TARIM VE YEŞİL DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI

Yeni lisans programları arasında tarım alanında dijitalleşmeyi esas alan “Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar” ile “Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği”; yeşil dönüşüm sahasında ise “Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi” bölümleri yer aldı.

Tarım alanında açılan dört yeni ön lisans programı ise “Dijital Tarım Teknolojileri”, “Akıllı Sera Teknolojileri”, “Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi” ile “Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri” oldu.

SAĞLIKTA DİJİTAL HAMLE

Sağlık alanına dair üç yeni ön lisans programı da kılavuzda ilk kez yerini aldı. Bu bölümler; “Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği”, “Tele-Sağlık Teknikerliği” ve “Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği” olarak sıralandı.

YEŞİL BECERİLER İÇİN SEKİZ YENİ PROGRAM

Yeşil becerilere yönelik açılan sekiz yeni ön lisans programı ise şunlardan oluştu: “Akıllı Altyapılar Teknikerliği”, “Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği”, “Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği”, “Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği”, “Karbon Yönetimi Teknikerliği”, “Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği”, “Yenilenebilir Enerji Teknikerliği” ve “Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği”.

SANAYİYE DÖNÜK YENİ BÖLÜMLER

Sanayiye ve iş gücü piyasalarına dönük olarak ise dokuz yeni ön lisans programı hayata geçirildi. Bu programlar; “Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı”, “Fiber Tekne İmalatı ve Kompozit Kalıp Teknolojileri”, “Havacılık Elektroniği Teknolojileri”, “Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği”, “Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü”, “Talaşlı Üretim Teknikerliği”, “Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri”, “Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi” ve “Yapı Yüzeyi Tasarım Teknikerliği” olarak sıralandı.

ÖZVAR: “YENİ PROGRAMLARIMIZIN TAMAMI GELECEĞE YÖNELİK”

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. _Erol Özvar_, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Üç yıldır talebi azalan programlarda kontenjan düzenlemesi yapıyoruz. Adayların talepleri ve yönelimlerini dikkate alarak yeni programlar açıyoruz.”

Geçmiş yıllarda açılan programların tamamının dolduğunu vurgulayan Özvar, “Yapay zeka temelli 17 programı 20’nin üzerinde üniversitede açtık. Bu yıl bu programları 80’in üzerinde üniversitemize yayıyoruz” dedi.

Özvar, ayrıca dijitalleşmeyi önceleyen pek çok yeni programın da üniversitelerde yerini aldığını ifade etti.

“DEĞİŞEN MESLEKLER, YENİ PROGRAMLAR”

Bilim ve teknolojideki dönüşümün meslek yapısını da etkilediğini belirten Özvar, “Artık pek çok meslek ortadan kalkmakta, fiziksel güce dayalı işler yerini farklı mesleklere bırakmaktadır” dedi.

Adaylara yeni açılan bölümleri dikkatle incelemeleri çağrısında bulunan Özvar, “Bu programlar Türkiye’nin kalkınma stratejileriyle de örtüşmektedir. Tüm adaylarımıza üstün başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

📢 Üniversite adayları dikkat!

📘 YÖK’ten istihdam odaklı 27 yeni bölüm!

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