Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek. Görüşmenin cuma günü kahvaltı formatında gerçekleşeceği bildirildi.

Komisyonun kurulması yönündeki ilk adım, PKK’nın silah bırakmasının ardından atılmış oldu. Söz konusu görüşmede, komisyon kurulmasına ilişkin detayların ele alınması bekleniyor.

SİYASİ PARTİLERİN GRUP TEMSİLCİLERİ DAVET EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerin grup başkanlarını ve grup başkanvekillerini davet etti. Kahvaltılı toplantının gündeminde, Meclis’te oluşturulması planlanan komisyona dair istişarelerin yer alacağı belirtildi.

Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Terörsüz bir Türkiye için toplumsal mutabakat önemlidir. Bu kapsamda Meclis çatısı altında ortak bir anlayışla adım atılmasını hedefliyoruz."

KOMİSYONUN YAPISI GÖRÜŞÜLECEK

Toplantının temel gündem maddesinin, komisyonun yapısı ve işleyişine dair görüş alışverişi olması bekleniyor. Komisyonun kimlerden oluşacağı, görev süresi ve çalışma usullerinin toplantıda konuşulacağı ifade edildi.

Meclis kaynaklarından alınan bilgiye göre, siyasi partilerin öneri ve değerlendirmeleri doğrultusunda komisyonun şekilleneceği bildirildi. Görüşme sonrasında resmi bir açıklama yapılması planlanıyor.