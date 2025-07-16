DEM Parti’nin, İmralı Heyeti aracılığıyla başlattığı siyasi parti ziyaretleri bugün başladı. Heyet, ilk olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Gün içinde ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen heyet, son olarak Meclis'te Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Faik Erol'dan oluşan heyet, Devlet Bahçeli tarafından Meclis girişinde karşılandı.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Pervin Buldan, görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

"Sabahtan beri yaptığımız görüşmelerin 3'üncüsü. Sayın Bahçeli ve heyetine bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Sürecin geldiği aşamaları konuştuk, detaylandırdık. Olumlu ve güzel bir görüşme oldu. Sayın Bahçeli'nin sürece dair olumlu görüşlerini yeniden dinleme fırsatı bulduk. Komisyon aşamasında da ortak bir tavra ihtiyaç var. Bu sürecin bir barış sürecine evrilmesi için her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Bir kez daha Sayın Bahçeli ve heyetine teşekkür ediyorum."

Görüşmenin ardından açıklama yapmayan Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularına yaklaşırken esprili bir yanıt verdi. Bahçeli, basın mensuplarına "Ben ahrazım" diyerek karşılık verdi. Gazeteciler ise bu ifadeye karşılık kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"AHRAZ" SÖZÜNÜN ANLAMI

Kullanılan "ahraz" kelimesi, Türkçede "dilsiz" ya da hem "dilsiz ve sağır" kimseler için kullanılan bir sıfat olarak biliniyor. Özellikle Anadolu'da sıkça kullanılan bu kelime, yöresel ağızlarda yer etmiş bir terim olarak biliniyor.

ADALET BAKANI İLE GÖRÜŞME

DEM Parti heyeti, sabah saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüştü. Görüşmenin ardından Pervin Buldan, görüşmenin hem siyasi hem de hukuki boyutlarıyla ele alındığını ifade etti.

"Önemli bir ziyaret oldu. Sürecin geldiği aşamaları hem siyasal anlamda, hem hukuki anlamda, hem de bundan süreç açısından gidilmesi gereken yol anlamında genel bir değerlendirme yaptık."