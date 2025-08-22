Futbolseverleri bu hafta sonu dolu dolu bir maç takvimi bekliyor. Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İşte 23, 24 ve 25 Ağustos tarihli haftanın maç programı ve saatleri:

23 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ MAÇLARI

Fatih Karagümrük - Göztepe | Saat: 21:30

Fenerbahçe - Kocaelispor | Saat: 21:30

Gaziantep FK - Gençlerbirliği | Saat: 21:30

24 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ MAÇLARI

Trabzonspor - Antalyaspor | Saat: 19:00

Konyaspor - Beşiktaş | Saat: 20:00

Rizespor - Başakşehir | Saat: 20:00

Samsunspor - Kasımpaşa | Saat: 20:00

Kayserispor - Galatasaray | Saat: 21:30

25 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ MAÇI

Eyüpspor - Alanyaspor | Saat: 19:00

BÜYÜK MAÇLAR NEFES KESECEK

Bu hafta en çok merak edilen karşılaşmalar arasında, Fenerbahçe - Kocaelispor, Konyaspor - Beşiktaş ve Kayserispor - Galatasaray mücadeleleri öne çıkıyor. Zirve mücadelesi veren takımların alacağı sonuçlar şimdiden büyük merak konusu.