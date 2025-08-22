Maçın 5. dakikasında ev sahibi Lausanne-Sport, ceza sahasında Diakite ile etkili geldi. Penaltı noktası sağından yapılan vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, iki hamlede topu kornere çeldi. 9. dakikada Sene, ceza sahası sağ çaprazından sert bir şut gönderdi. Ersin Destanoğlu, bu pozisyonda da gole izin vermedi.

RASHICA SKORU AÇTI

45. dakikada Beşiktaş, sol kanattan Jurasek’in ortasıyla etkili geldi. Aboubakar’dan önce kaleci Letica topa uzandı ancak uzaklaştıramadı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rashica, sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

OKOH BERABERLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıda iki takım da pozisyon üretmeye devam etti. 85. dakikada Lausanne-Sport, beraberlik golünü buldu. Custodio’nun sağ kanattan yaptığı ortada, Okoh kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

RÖVANŞ MAÇI TÜPRAŞ STADYUMU’NDA

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında skor değişmedi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.