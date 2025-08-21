UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Başakşehir ile Universitatea Craiova karşı karşıya geldi. Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynandı. RAMS Başakşehir, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

CICALDAU ESKİ TAKIMINA KARŞI GOLLE SAHNEDE

Universitatea Craiova'nın golleri 45+2. dakikada Alexandru Cicaldau ve 61. dakikada Carlos Mora tarafından kaydedildi. Özellikle Cicaldau, bir dönem formasını giydiği Galatasaray’ın ardından yeniden Türkiye’de gol sevinci yaşadı. RAMS Başakşehir’in tek golü ise 87. dakikada Festy Ebosele’den geldi.

RÖVANŞ 28 AĞUSTOS’TA ROMANYA’DA

Karşılaşmayı 2-1 kaybeden RAMS Başakşehir, tur için avantaj sağlayamadı. Rövanş mücadelesi 28 Ağustos Perşembe günü Romanya’da oynanacak. Temsilcinin tur atlaması için en az iki farklı galibiyet alması gerekecek.