Türk rap müziğinin genç ve popüler isimleri arasında yer alan Mavi ile Çakal arasındaki soğukluk, sosyal medya ve diss şarkılar üzerinden yürüyen bir kavgaya dönüşmüş durumda. Bu ikili arasındaki gerginliğin kökenleri, hem kişisel anlaşmazlıklara hem de müzikal rekabete dayanıyor.

GERİLİMİN İLK İŞARETLERİ

İkilinin ilk kez anlaşmazlık yaşadığına dair söylentiler, 2021 yılında başladı. O dönem her iki sanatçı da hızlı bir yükseliş içerisindeydi ve benzer müzik tarzları ile genç kitlelere hitap ediyorlardı. Ancak ortak bir projede yaşanan fikir ayrılıkları, ilişkilerinin bozulmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYA ATIŞMALARI

Mavi ve Çakal, aralarındaki sorunları doğrudan dile getirmese de sosyal medya üzerinden birbirlerine göndermelerde bulundular. Özellikle Instagram hikâyeleri ve Twitter paylaşımları aracılığıyla atılan üstü kapalı mesajlar, hayranlar arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

DISS ŞARKILARLA BÜYÜYEN GERİLİM

Gerilim, diss parçalarla açık bir savaşa dönüştü. Mavi, bazı şarkılarında Çakal’a göndermelerde bulunurken, Çakal da sahne performanslarında ve şarkı sözlerinde imalı ifadeler kullandı. Bu karşılıklı atışmalar, iki sanatçının hayranlarını da ikiye böldü.

ORTAK BİR ZEMİNDE BULUŞMA ŞU ANLIK MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

Her ne kadar müzik dünyasında bu tür kavgalar zaman zaman sona erse de, Mavi ile Çakal arasındaki anlaşmazlık henüz tatlıya bağlanmış değil. Taraflardan barış yönünde bir açıklama gelmemesi, gerginliğin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.