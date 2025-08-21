Yoshi Enomoto, sosyal medya platformlarında Türk kültürü, Türk mutfağı ve günlük yaşamı paylaşan bir Japon YouTuber olarak tanınıyor. Kendi ifadesiyle 7 yıldır yaşadığı Türkiye’yi “ülkem” olarak gördüğünü belirtiyor. İçeriklerinde gösterdiği samimi ilgiyle gönüllü olarak Türk‑Japon kardeşliğinin sembollerinden biri haline gelmişti.

OTURMA İZNİ REDDİ EDİLDİ

Yoshi Enomoto, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda oturma izni başvurusunun reddedildiğini ve bu nedenle Türkiye’den ayrılmak zorunda olduğunu açıkladı. Duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey; sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hâlâ aşığım. Yaşasın Türkiye.”

SÜRESİZ OTURUMA BİR YIL KALA

Enomoto, süresiz oturma izni başvurusunda bulunabilmesi için 8 yıl üst üste oturma izni alması gerektiğini, 7 yıldır bu hayali için ilerlerken reddedilmenin yıkıcı olduğunu paylaştı:

“Asıl üzüldüğüm nokta şu; 8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine sıfırdan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta.”

Yoshi Enomoto, Türkiye’yi benimsemiş ve kamuoyunda gönüllü kardeşlik elçisi olarak değer görmüştü. Ancak oturma izni başvurusunun reddedilmesi nedeniyle 7 yıldır süren çabası, bir yıl daha kalma hayalinden önce sona erdi. Enomoto, duygusal veda mesajında “hala aşığım” sözleriyle Türkiye’ye olan bağını her halükârda sürdürdüğünü vurguladı.