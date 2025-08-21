Özel’in, bugüne kadar hiç aksatmadan sürdürdüğü ve “talimat alma-bilgilendirme” buluşması olarak yorumlanan rutin görüşmesini neden geciktirdiği ise merak konusu oldu.

Özel’den Silivri çıkışı: “Yiğitseniz yazın iddianameyi”

Görüşmenin ardından Silivri Cezaevi önünde açıklama yapan Özel, hedefinde yine “AK Toroslar çetesi” dediği yapı vardı.

“Hadi yaz bakalım iddianameyi. İtirafçılar birbirine girmişken, usulsüzlükler ortadayken, yaz da görelim. O salonda suçsuz arkadaşlarımız mı, yoksa AK Toroslar çetesi mi yargılanacak, hep birlikte göreceğiz.” dedi.

Özel, Silivri’yi “toplama kampı” olarak nitelendirdi, tutuklamaları “Mussolini’nin ön infazı”na benzetti.

“İftiranameler ellerine dolandı”

Özel, savcılık süreçlerine ve iddialara ilişkin sert ifadeler kullandı:

“Yazabiliyorsanız yazın iddianameyi. Ama yazamıyorsunuz. Çünkü iftiranameler elinize dolandı.”

“AK Toroslar çetesinin çileli günleri başladı. Tutuklusunuz! Yatak odalarınızda da, adliyelerde de, kendi odalarınızda da tutuklusunuz.”

3 Eylül vurgusu

Özel, tutuklu gençlerin 3 Eylül’de serbest kalacağını hatırlatarak, “Bu gençler Mussolini usulü ön infazla cezalandırılıyor, gözdağı verilmek isteniyor. Ama meydanlar dolmaya devam ediyor.” dedi.

Özel’in, haftalardır çarşamba günleri İmamoğlu ile gerçekleştirdiği bilgilendirme rutinini bu kez perşembeye kaydırması, parti kulislerinde soru işaretleri yarattı.