TBMM Şeref Holü’nde düzenlenen törende konuşan Numan Kurtulmuş, 101 yıl önce imzalanan beratın Trabzon’a İstiklal Madalyası olarak teslim edilmesinin tarihi bir sorumluluğun tamamlanması anlamına geldiğini söyledi. Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.

“TERÖR BİR DAHA TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİNE GİRMEYECEK”

Terörsüz Türkiye süreci hakkında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreç içerisinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Şehitlerimizin ruhunu muazzep edecek hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır.”

Kurtulmuş, terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla TBMM’nin tüm siyasi partilerin katılımıyla duruma vaziyet ettiğini belirterek, Türkiye’nin bir daha terör belasıyla uğraşmayacağını söyledi.

MİLLİ MÜCADELE RUHUNA VURGU

Kurtulmuş, Milli Mücadele’nin birlik, özgürlük, milli egemenlik ve dayanışma ruhuyla yürütüldüğünü hatırlatarak, bu dört temel özelliğin bugün de Türkiye’nin yol haritası olması gerektiğini kaydetti.

“Özgürlüğümüze düşkün olmaktan, emperyalizme yol vermemekten, birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Kurtulmuş, Türkiye’nin güçlü olmasının ilk şartının iç cepheyi tahkim etmek olduğunu ifade ederek, birlik ve beraberliğin korunması halinde ülkenin sırtını yere getirecek hiçbir gücün olmadığını söyledi.

“Bu tarihi dönemeçte istiklal ruhumuzu demokratikleşmeyle, kalkınmayla ve özgürlüklerle taçlandırarak güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.