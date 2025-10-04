İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı saat 15.50'de havalimanına ulaştı. Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

"TEMİZ SU VERMEDİLER, 40 SAATE YAKIN YEMEK ALAMADIK"

İstanbul'a getirilen Ayçin Kantoğlu, "Temiz su vermediler, tuvaletlerden içmemizi söylediler. 40 saate yakın yemek almadık." dedi.

Greta Thunberg'e çok kötü muamele yapıldığını belirten Kantoğlu, "Vurduklarını görenler var. Ellerini arkadan İsrail bayrağı ile bağladılar ve yürüttüler." diye konuştu.

Çıplak arama yapıldığını ve defalarca arandıklarını anlatan Kantoğlu, bir terörist muamele yapmaya çalıştıklarını belirtti.

"TERS KELEPÇE İLE 5 SAAT KALDIK"

NTV'ye konuşan Sumud Filosu yolcularından Said Ercan, "Gemimizde oyuncaklar, çikolatalar, şekerler ve çocuklar için hediyeler vardı. Çok sert hakaretelerle geldiler. Bizi ilk gün ne yemek ne su, ters kelepçe ile 5 saat kaldık. Savunma bakanı geldi yüzümüze karşı hakaretler etmeye başladı. Bizde "Özgür Filistin, Soykırımcı İsrail" diye bağırdık. Hapishaneye gittiğimiz zaman su vermediler, tuvaletteki suyu içmek zorunda kaldık." dedi.

Ercan, 11 vatandaşımızın orada kaldığını belirtti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEKLER

Uçaktaki aktivistlerin, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Ayrıca aktivistler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN: HOŞGELDİNİZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kalan vatandaşların da en kısa sürede yurda dönmeleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bakan Fidan açıklamasında “İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.