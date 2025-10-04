Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, kentte bir sağlık merkezinde usulsüzlük yapıldığını belirledi.

DOKTOR PARAYLA RAPOR DÜZENLEDİ

Yapılan araştırmada, doktor M.T.’nin hastaları para karşılığında muayene ettiği ve sahte sağlık raporu düzenlediği ortaya çıkarıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düzenlenen operasyonda, doktor M.T. ile birlikte suça aracılık ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve sağlık merkezinde yapılan aramalarda bir tabanca, 129 fişek, birçok ilaç ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen çok sayıda ilaç bulundu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden doktor M.T.’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.