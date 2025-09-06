Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kurum, “Çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak. Bu projeyi de ilave ettiğimizde Türkiye'de konut sorunu kalmayacak, kira fiyatları da düşecek” dedi. Gençlere yüzde 20, üç ve üzeri çocuklu ailelere ayrı kontenjan ayrılacağını da ifade etti.

YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLIYOR

Bakan Kurum, TOKİ’nin 168 bin konutu kapsayan yüzde 25 indirim kampanyasının başlayacağını duyurdu. Kampanya, borcunu ödemek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

“500 BİN KONUT LİTVANYA KADAR NÜFUSA HİTAP EDİYOR”

Malatya’da düzenlenen “300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni” öncesinde konuşan Kurum, 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 200 binin üzerinde çalışanla çalışmaların sürdüğünü belirtti. “500 bin konut Litvanya kadar nüfusa denk geliyor. 75 milyar doları aşkın finansmanla yürütülen bu inşa faaliyeti, birçok Avrupa ülkesinden daha büyük” ifadelerini kullandı.

“1 MİLYON 200 BİN KİŞİ ARTIK GÜVENLİ KONUTLARDA OTURUYOR”

Törenle birlikte 300 bin konutun anahtarı teslim edilecek. Bakan Kurum, “Artık güvenli konutlarda oturacak vatandaşlarımızın sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı” dedi. “Her üç afetzededen ikisi artık evine kavuştu” diyen Kurum, yıl sonuna kadar tüm hak sahiplerine evlerinin teslim edilmesini hedeflediklerini kaydetti.

“KASIM İTİBARIYLA KONTEYNERLER KALDIRILACAK”

Çadırda kalan vatandaş iddialarına da yanıt veren Kurum, “Bugün itibarıyla çadırda kalan kimse yok. 220 bin konteyner kurduk. 124 bin konteyner kaldırıldı. Kalanların 41 bini hak sahibi, 29 bini ise evi çıkmış ancak çeşitli nedenlerle konteynerde kalmayı tercih ediyor. Kasım itibarıyla tüm konteyner kentler kaldırılacak” dedi.

“BU KONUTLAR MAKET DEĞİL, GERÇEK”

Hatay’da yapılan konutlara ilişkin eleştirilere de değinen Kurum, “Bu konutlar maket değil, gerçek. Hatay’da 86 bin konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Habib-i Neccar Camisi’ni biz bitiriyoruz, onlar bir Ulu Cami’yi tamamlayamadı” dedi.

YANGIN BÖLGELERİNDE KONUTLAR YÜKSELİYOR

Bakan Kurum, İzmir ve Bilecik’teki yangın sonrası inşa faaliyetlerine de değindi. “İzmir Ödemiş’te 280 konutun temeli atıldı. Bilecik ve Karabük’te de temel atma süreci başlıyor” dedi.

SINDIRGI VE BIGADİÇ’TE 520 KONUT İNŞA EDİLECEK

Balıkesir Sındırgı ve Bigadiç’teki depremler sonrası verilen sözlerin tutulacağını ifade eden Kurum, bu bölgelerde 520 konutun inşasına başlanacağını açıkladı.

“İSTANBUL’DA 923 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI”

İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Kurum, “Bugüne kadar 2 milyon 200 bin konut dönüştürüldü. İstanbul'da 923 bin konut tamamlandı, 208 bin konutun inşaatı sürüyor. Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 72 bin vatandaşımız dönüşüme başladı” dedi.

YEREL YÖNETİM KANUNU DEĞİŞİYOR

Belediyelerin görev ve sorumluluklarının güncellenmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Kurum, “Belediyelerimizden gelen talepler doğrultusunda güncellenmemiş olan 20 yıllık kanunu yenileyeceğiz. Belediyelerin teknik ve maddi kapasitesini artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“SIĞINAKLAR SADECE KORUNMA ALANI OLMAYACAK”

Sığınak yönetmeliğinin güncelleneceğini açıklayan Kurum, “Yeni yönetmelik Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yayımlanacak. Sığınaklar sadece korunma alanı değil; spor, toplanma ve sosyal alan işlevleri de görecek. Dünya standartlarına uygun inşa edilecek” dedi.