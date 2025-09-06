“Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla bugün Malatya’da düzenlenecek törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 300 bininci afet konutunun anahtarını hak sahibine teslim edecek. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a canlı bağlantılarla da anahtar teslimleri yapılacak.

54 BİN 200 YENİ BAĞIMSIZ BÖLÜM TESLİM EDİLİYOR

Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri ve 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Bu rakamla birlikte deprem bölgesinde bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 304 bin 836’ya ulaşıyor. Bu kapsamda 249 bin 824’ü konut, 8 bin 907’si iş yeri, 46 bin 105’i köy evi olarak kaydedildi.

3 BİN 481 ŞANTİYEDE 200 BİN ÇALIŞANLA İNŞAAT SEFERBERLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile 11 ilde, 174 farklı alanda 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve işçi görev yapıyor. 2025 yılı sonuna kadar 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

EN YÜKSEK TESLİMAT HATAY’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bugünkü teslimatlar kapsamında en fazla teslimat Hatay’da olacak. Kentte 18 bin 348 bağımsız bölüm teslim edilecek. Ardından 11 bin 47 teslimatla Malatya, 6 bin 411 teslimatla Kahramanmaraş ve 5 bin 713 teslimatla Diyarbakır geliyor. Teslimat yapılacak diğer iller ise şöyle:

Adana: 4 bin 60

Şanlıurfa: 2 bin 676

Gaziantep: 2 bin 449

Elazığ: 1.709

Adıyaman: 1.474

Osmaniye: 313

12 YENİ OKUL HİZMETE AÇILIYOR

Törende ayrıca 1.5 milyar TL yatırımla tamamlanan, 212 derslikli 12 yeni okul hizmete açılacak. Böylece deprem bölgesinde hizmete giren okul sayısı 56’ya (857 derslik) ulaşıyor. 1360 derslikli 85 okulun daha yeniden inşası ve 6 okulun güçlendirme çalışmaları sürüyor.

TARİHİ ÇARŞILAR VE MEYDANLAR YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Depremde ağır hasar gören Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş’taki tarihi çarşılar ve meydanlar yeniden inşa ediliyor. Projeler kapsamında;

Hatay’da Habib-i Neccar Camii ve Tarihi Uzun Çarşı,

Adıyaman’da Ulu Camii, Eski CHP il başkanlarının hepsi birlikte binaya gidecek İçeriği Görüntüle

Malatya’da Söğütlü Camii,

Kahramanmaraş’ta Kapalı Çarşı yeniden yapılıyor.

Uzun Çarşı Projesi kapsamında 160 konut ve 1376 ticari birimden oluşan toplam 1536 bağımsız bölüm inşa ediliyor.

İSKENDERUN VE KURTULUŞ CADDESİ PROJELERİ

İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında 3.5 kilometrelik sahil şeridinde 303 bin metrekarelik alanda çevre düzenlemesi yapılıyor. 18 sosyal donatı alanı inşa ediliyor.

Kurtuluş Caddesi’nde ise 12 ada içinde 20 bin 390 metrekarelik alanda 280 dükkân, 69 konut, 1 okul ve 2 otel inşa ediliyor.

MALATYA’DA BAKIRCILAR ÇARŞISI YENİDEN YAPILIYOR

Malatya’da 2 etap halinde 99 blok ve 22 adadan oluşan Bakıcılar Çarşısı inşa ediliyor. Projede 3 bin 200 dükkân, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran ve 1.370 araçlık otopark yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyonu gerçekleştirilecek.

DİĞER ÖNEMLİ PROJELER

Adıyaman merkezde 160 blokta 3 bin 159 bağımsız bölüm,

Kahramanmaraş’ta Demirciler Çarşısı’nda 76 iş yeri,

Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da konut, iş yeri ve köy evi projeleri sürüyor.

İL İL TESLİM RAKAMLARI

Teslim edilen bağımsız bölüm sayıları (konut, iş yeri, köy evi toplamı):

Adana: 11.367

Adıyaman: 38.157

Diyarbakır: 16.269

Elazığ: 11.972

Gaziantep: 25.599

Hatay: 86.754

Kahramanmaraş: 45.352

Kilis: 2.261

Malatya: 46.533

Osmaniye: 8.986

Şanlıurfa: 11.452

Yıl sonuna kadar toplamda 452 bin 983 bağımsız bölümün inşa edilmesi hedefleniyor.