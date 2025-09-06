Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulaması başladı. Daha önce bu araçlar için geçerli olmayan vergi, artık yüzde 8 oranında alınacak.

CUMHURBAŞKANI KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Karara ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, denizde seyretmeye mahsus olmayan yolcu ve gezinti gemileri ile yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için ÖTV oranının yüzde 0'dan yüzde 8'e çıkarıldığı belirtildi.

KAPSAMA GİREN DENİZ ARAÇLARI

Yeni düzenlemeyle birlikte, denizde seyretmeye mahsus olan 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri ile diğer deniz araçları da vergi kapsamına alındı.