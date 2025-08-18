Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe’de oynanan mücadelede siyah-beyazlı ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 galip geldi. Maçın 90+6. dakikasında sahneye çıkan Rafa Silva, attığı golle takımına üç puanı kazandırdı.

TRİBÜNLERDEN TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonu geleneksel olarak tribünlere yönelerek taraftarı selamladı. Ancak taraftarların bir kısmı, Norveçli teknik adama ıslıklarla tepki gösterdi.