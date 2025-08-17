Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir ile telefonda görüştü.

Görüşme sırasında, Milli Savunma Üniversitesi 39’uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi’ni tamamlayarak teğmen rütbesiyle mezun olan Elif Nur Halisdemir’i tebrik eden Erdoğan, yeni görevinde başarılar diledi.

Telefon görüşmesinde şehit Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir de yer aldı.