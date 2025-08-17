Avukat Mücahit Birinci, hakkında yürütülen soruşturma sürecinde, AK Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa açıklamasında, siyasete veda ettiğini ve ailesine daha fazla vakit ayıracağını belirtti.

Birinci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum."

Aynı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden müminlerin emini olarak görmeye devam edeceğim." ifadesini kullanan Birinci, liderinin yanında durmaktan tereddüt etmeyeceğini belirtti.

SORUŞTURMA VE RÜŞVET İDDİALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili düzenlediği basın toplantısında, rüşvet iddialarını kamuoyuna açıklamıştı.

Özel, tutuklu iş insanı Murat Kapki ile Mücahit Birinci arasında geçen bir konuşmaya dikkat çekerek, Birinci’nin Kapki’ye bir itiraf dilekçesi imzalatmak istediğini ve karşılığında 2 milyon dolar karşılığı tahliye vaadinde bulunduğunu öne sürdü.

Bu iddiaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

Mücahit Birinci, hukukçu kimliğinin yanı sıra yazarlık faaliyetleriyle de biliniyor. 1974 yılında Rize’de doğdu. Ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun (asıl adıyla Niyazi Birinci) oğludur.

İlkokul eğitimini Abdi İpekçi İlkokulu’nda tamamlayan Birinci, ortaokul ve lise eğitimini Akasya Koleji’nde aldı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve 2000 yılında avukatlık yapmaya başladı.

2021 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) seçilen Birinci, partinin üst yönetiminde görev aldı. Aynı zamanda Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi yayın organlarında köşe yazıları kaleme aldı.