17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, 45 saniye boyunca büyük yıkıma yol açtı. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu raporuna göre, 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Depremde 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yeri yıkıldı, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

Yaklaşık 16 milyon kişinin farklı düzeylerde etkilendiği felakette, 200 bin kişi evsiz kaldı.

GÖLCÜK'TE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Depremin merkez üssü olan Gölcük ilçesinde anma programı düzenlendi. Etkinlik, Kavaklı Sahili’nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başladı. Deprem anını anlatan videolarla devam eden törende, saatler 03.02’yi gösterdiğinde anıta çelenk bırakıldı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze." dedi.

Tören, denize karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

SAKARYA VE YALOVA'DA GÖZYAŞLARIYLA ANMA

Depremde ağır hasar gören illerden Sakarya ve Yalovada da anma programları düzenlendi. Sakarya’da saat 03.02’de sela okundu. Yalovada ise anma programı sessiz yürüyüşle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, 17 Ağustos Deprem Anıtı’nda sona erdi.

Yalovada hayatını kaybeden 2 bin 504 kişi için anıt önünde dualar okundu, vatandaşlar yakınlarının isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfil bıraktı.

Törene Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu katıldı.

İSTANBUL AVCILAR’DA DA ANILDI

Depremin etkilediği şehirlerden biri olan İstanbul’da, 454 kişi yaşamını yitirdi. Kentteki hastanelerde hayatını kaybedenlerle birlikte bu sayı 981’e yükseldi. 1880 kişi yaralandı, 41 bine yakın konut ve iş yeri hasar gördü.

Depremden en fazla etkilenen ilçe Avcılar oldu. 270 kişi hayatını kaybetti, 1823 konut ve 326 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar aldı. İlçede 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar oluştu.

Saatler 03.02’yi gösterdiğinde deprem anıtında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı anıta karanfiller bırakıldı.