Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün başlayan orman yangını, Tayfur Köyü yakınlarında çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim alanlarına yaklaştı. Yangının Eceabat ilçesine sıçramasının ardından bölgede alarm seviyesi yükseltildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI

Rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye ulaşması, havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı. Yangının etkili olduğu alanda söndürme faaliyetleri, ilk andan itibaren çok sayıda ekibin katılımıyla devam etti.

BEŞ KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Eceabat ilçesinde dört, Gelibolu ilçesinde bir olmak üzere toplam beş köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

GECE BOYUNCA MÜDAHALE SÜRDÜ

Havanın kararmasıyla birlikte yangına yalnızca karadan müdahale edilebildi. Gece boyunca ekipler ve vatandaşlar alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı.

GÜN AĞARINCA HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yeni günle birlikte bölgeden alınan görüntüler, yangının geniş bir alanda etkisini sürdürdüğünü gösterdi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." dedi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopter ve uçaklar da müdahaleye yeniden başladı.

TARİHİ ALAN GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı, bölgede devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattının geçici süreyle ziyarete kapatıldığını duyurdu. Kapatılan bölgeler arasında Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay ve Conkbayırı yer alıyor. Açıklamada ayrıca, Bigalı Kalesi, Bigalı Atatürk Evi ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinin de geçici olarak ziyaretçi kabul etmeyeceği belirtildi.