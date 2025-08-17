Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Alanyaspor karşılaşması ertelenen Fenerbahçe, ikinci hafta mücadelesinde İzmir'de Göztepe'ye konuk oldu. Maçı hakem Yasin Kol yönetti.

Mücadele başladığı gibi 0-0 sona ererken, karşılaşma boyunca tansiyon zaman zaman yükseldi. Maçta üç kırmızı kart çıkarken, uzatmalarda Fenerbahçe penaltıdan yararlanamadı.

MOURINHO DEVREYİ GÖREMEDİ

Sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür tedbir amaçlı kadroya alınmazken, Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic teknik heyet kararıyla maç kadrosunda yer almadı.

Maçın 43. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho soyunma odasına gitti.

SARI KARTLAR ERKEN GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında hakem Yasin Kol beş sarı kart gösterdi. 20. dakikada Youssef En-Nesyri, 40. dakikada Dennis, 42. dakikada Jhon Duran, 43. dakikada Arda Okan ve 53. dakikada Juan sarı kartla cezalandırıldı.

MAÇTA ÜÇ KIRMIZI KART

İkinci yarının 61. dakikasında Göztepeli Juan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Aynı dakikada itirazları nedeniyle İsmail Köybaşı da yedek kulübesinde kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 85. dakikada ise Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

PENALTI KAÇTI, İSABETLİ TEK ŞUT

90+3. dakikada VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe penaltı kazandı. 90+4. dakikada topun başına geçen Talisca, penaltıdan yararlanamadı. Bu pozisyon Fenerbahçe'nin maç boyunca bulduğu tek isabetli şut oldu.

MAÇTAN DİĞER ANLAR

75. dakikada Fenerbahçe, Semedo ve Jhon Duran'ı oyundan alarak yerlerine Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci’yi dahil etti. 87. dakikada Youssef En-Nesyri yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

Maçın son dakikalarında Göztepeli Bokele, Talisca'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Maç 90+6'da sona erdi.