İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 05 Eylül 2025 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenmesi planlanan Enrico Macias konseri öncesi sosyal medyada yoğun protesto çağrılarının yapıldığı belirtildi.

YASAL MAĞDURİYETLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, “Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Açıklamanın devamında, Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu ve çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması ve oturma eylemleri gibi etkinliklerin, 05 Eylül 2025 tarihinde saat 00.01’den 23.59’a kadar yasaklandığı duyuruldu.

Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle sona erdi.