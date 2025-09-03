CHP’de 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak Gürsel Tekin atanmıştı. Bu gelişmenin ardından partide yeni bir disiplin süreci başlatıldı.

BARIŞ YARKADAŞ’A İHRAÇ TALEBİ

Eski milletvekili Barış Yarkadaş, partiden ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Yarkadaş hakkında ayrıca tedbir kararı da alındı. Disiplin sürecine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gerekçeye dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.