Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy Ömerli'deki bir restoranda yemek yediği esnada 19 yaşındaki husumetlisi tarafından saldırıya uğradı. Bıçakla boğazı kesilen Kayhan hayatını kaybetti. Katil zanlısı olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAVCIYA RESTORANDA BIÇAKLI SALDIRI

İstanbul Çekmeköy'de kan donduran bir olay yaşandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, saat 21.15 sıralarında Yeşiloba Restoran'da yemek yediği sırada, aralarında husumet bulunan Mustafa Can Güle (19) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Gülle, bıçakla Kayhan'ın boğazını kesti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ercan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Mustafa Can Gül ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk belirlemelere göre, Mustafa Can Gül'ün Savcı Kayhan'ın soruşturduğu bir şüpheli olmadığı belirlendi. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun."