CHP 38. Olağan Kurultay'ın iptali için açılan davanın 15 Eylül’deki duruşmasına hazırlanırken, İstanbul’da kritik bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimi görevden uzaklaştırıldı ve yerine Gürsel Tekin başkanlığında bir kayyum heyeti atandı.

MAHKEMEDEN ARA KARAR, TEKİN BAŞKANLIĞINDA HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik yönetimini görevden aldı. Kararın ardından, eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

Tekin’in başında olduğu heyette Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL: “TEKİN’İ İHRAÇ ETTİK”

Gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu’nu olağanüstü topladı. Toplantı sonrası açıklama yapan Özel, “Yüksek Disiplin Kurulu’na verdik ve partiden ihraç ettik. Bu Gürsel Tekin olsa olur, bir başka isim olsa olur” dedi.

TEKİN: “KABUL ETMİYORUM”

Özel’in açıklamalarına yanıt veren Gürsel Tekin, kararı reddetti. Tekin, “Ben bu kararı kabul etmiyorum. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan, benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz” ifadelerini kullandı.

CHP: TEKİN 15 GÜN İÇİNDE SAVUNMA VERMELİ

İhraç tartışmasının ardından CHP, Gürsel Tekin’i resmi olarak savunmaya çağırdı. Tekin’in 15 gün içinde savunma yapmak üzere partiye başvurması gerekiyor.

CHP’DEN MAHKEME KARARINA İTİRAZ

Parti yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik “tedbiren görevden uzaklaştırma” kararına itiraz etti. CHP, Özgür Çelik ve yönetiminin görevine devam etmesi gerektiğini savundu.

ADALET BAKANI TUNÇ: “NİHAİ HÜKÜM DEĞİL”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararın geçici olduğunu belirtti. Tunç, “Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir” dedi.