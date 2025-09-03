İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, dün aldığı karar ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal etti ve Özgür Çelik yönetimini 'tedbir' amacıyla görevden uzaklaştırdı.

CHP İSTANBUL GÜRSEL TEKİN'E EMANET

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici bir kurulun, CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti. Karar, CHP içindeki kritik gelişmeleri ve parti yönetimini doğrudan etkiledi.

"KILIÇDAROĞLU GÖREVİ KABUL EDECEK" İDDİASI

Gözler şimdi 15 Eylül'de görülecek olan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na çevrilmişken, Almanya merkezli uluslararası yayın kuruluşu DW Türkçe çok konuşulacak bir kulis bilgisi servis etti. Aktarılan kulis bilgisine göre; mahkemenin 15 Eylül'de 'mutlak butlan' kararı vermesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlık görevini kabul edecek.

KAOSUN ÇABUK YATIŞACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Kılıçdaroğlu, karar sonrası yaşanabilecek kaosun birkaç hafta içinde yatışacağına inandığını ve partisinin bölünmesini engelleme görevini üstleneceği konuşuluyor. İddiaya göre; Kılıçdaroğlu, görevi devraldıktan sonra mevcut CHP yönetiminden gelebilecek erken kurultay çağrılarına da karşı çıkacak. Mevcut delege yapısının sakatlandığını düşünen Kılılçdaroğlu'nun mahallelerden başlayarak kurultaya kadar tüm delegelerin yeniden seçileceği bir süreç başlatmak istediği ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLEBİLİR

CHP'de mutlak butlan kararının çıkması ihtimalinin düşük olduğu düşünülse de bu yönde bir karar çıkması halinde İstanbul'daki adımların aynısının atılması planlanıyor. Yani partinin başına geçecek Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin tıpkı Gürsel Tekin gibi partiden ihraç edilmesi.