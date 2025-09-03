CHP, 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’deki duruşmasına odaklanırken, İstanbul'da önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada ara karar verdi. Bu karar doğrultusunda, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimi görevden uzaklaştırıldı.

Mahkeme kararının ardından, 2024 yılında CHP'den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. CHP yetkilileri ise, mahkeme kararına rağmen Tekin’in parti binasına sokulmayacağını duyurdu.

TEKİN: "GÖREVE BAŞLADIK, BİNADA OTURARAK SİYASET YAPILMAZ"

Gelişmelerin ardından Sözcü'ye konuşan Gürsel Tekin, görevi fiilen devraldıklarını açıkladı. Tekin, "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı dönemimde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam" dedi.

ÖZEL: "İL BAŞKANI BİNADA GÖREV YAPAR, VEKİLİM ÖZGÜR ÇELİK’TİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Tekin'in açıklamalarına yanıt verdi. Özel, "Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet aldığımız makamın temsil edildiği makam odalarından bir tanesidir. CHP İl Başkanı nerede görev yapar, İl Başkanı İl Binası'nda görev yapar ve genel başkana vekalet eder. Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik'tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır. Bu kararı tanımamız, seçilmemiş birisini il başkanı gibi kabul etmemiz hem hukukun hem de siyasetin, sandığın, seçimin inkarı olur. Elbette bu kararı tanımıyoruz. İl başkanımız ve yönetimimiz görevine devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"CHP DELEGELERİ NOTERLERDE OLAĞANÜSTÜ KONGRE İÇİN İMZA VERİYOR"

Özel, olağanüstü kongre sürecine ilişkin de açıklamalarda bulundu. "Sabahın ilk saatlerinden itibaren onlarca telefon geliyor. Noterlerde CHP'nin seçilmiş delegelerinin kuyrukta olduğunu görüyoruz bugün. Olağanüstü kongre için imza veriyorlar. Bu imzayı; kongrede oy vermeyen, Çelik'in karşısında olanlar dahi bu hukuksuzluğa karşı veriyor. Herkes şunu bilsin ki, CHP'nin bugün il delegeleri noterde sıraya girip, tertemiz iradelerine ve seçimlerine sahip çıkıyorlar. Önümüzdeki günlerde yapılacak bir olağanüstü kongreyle İstanbul'un iradesi tekrar hatırlatılacak" dedi.