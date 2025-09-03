Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanı Aziz Yıldırım, seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını yazılı açıklamayla duyurdu.

Yıldırım, genel kurulun mevcut yönetimin isteği doğrultusunda yapıldığını belirterek, "Varlığını ve zamanlamasını onaylamadığım bu sürecin parçası olmayı reddediyorum" dedi. Haziran ayında yapılmayan kongrenin sezona zarar verdiğini savunan Yıldırım, sezon sonunun sükunetle beklenmesi gerektiğini söyledi.

"KULÜP MAZERETİN ARKASINA SAKLANMASIN"

Yıldırım açıklamasında, sezon içinde yapılacak seçimlerin kulübe zarar vereceğini belirtti. "Kulübün katlanacağı yükümlülüklerin kararını alanlar, herhangi bir mazeretin arkasına saklanmasınlar" ifadelerine yer verdi.

"BU KOŞULLARDA ADAYLIK HİZİPÇİLİK OLUR"

Sezonun başladığına dikkat çeken Aziz Yıldırım, yapılacak kongrede aday olmanın, kendi açısından uygun olmadığını belirtti. "Sezon başlamış, transferler yapılmış, teknik direktör adaylarının 'Kurmadığım kadronun sorumluluğunu kabul etmem' diyerek Fenerbahçe'yi reddettiği bir vasatta yapılacak bir kongre ve bu kongrede aday olmak, şahsım için hizipçilikten öte bir anlam taşımaz" ifadelerini kullandı.

"DESTEK ZAMANI, HESAP SEZON SONUNA KALMALI"

Fenerbahçe camiasına çağrıda bulunan Yıldırım, sezon sonuna kadar takıma destek verilmesi gerektiğini söyledi. "Hep birlikte, takımımızın başarısı için çaba sarf etmek, özlediğimiz şampiyonluk için takıma destek vermek ve görülecek bir hesap var ise, bunu sezonun sonuna bırakmaktır" dedi.

"İSMİM SPEKÜLE EDİLMESİN"

Son olarak kamuoyundan adının bu süreçle ilgili artık speküle edilmemesini isteyen Aziz Yıldırım, yeni sezonda tüm branşlardaki takımlara ve sporculara başarı dileklerini iletti.