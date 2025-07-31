İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu ileri sürülen suç örgütüne dair çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Çiğdem Yankılıç Kangal adlı şahıs gözaltına alındı.

DÖVİZ BÜROSUNDAKİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kangal’ın, bir sırt çantası içerisinde taşıdığı parayı döviz bürosunda bozdurduğu ana ait görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Gözaltına alınan Kangal’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

RIZA AKPOLAT İLE AİLE BAĞI

Gözaltına alınan Çiğdem Yankılıç Kangal’ın, aynı soruşturma kapsamında tutuklanarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat’ın eşinin kardeşi olduğu tespit edildi.