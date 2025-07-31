Fenerbahçe, Paris Saint-Germain forması giyen Slovak stoper Milan Skriniar’ın transferi için hem futbolcuyla hem de kulübüyle anlaşmaya varıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Milan Skriniar'ın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlanmıştır.” denildi.

GİZLİ TUTULAN İSİM SEMEDO ÇIKTI

Fenerbahçe yönetiminin sır gibi sakladığı bir diğer transfer ismi de belli oldu. Kulübün, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen 31 yaşındaki sağ bek Nelson Semedo ile anlaştığı öğrenildi.

SEMEDO İSTANBUL’A GELDİ

Semedo’yu taşıyan özel uçak Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yaptı. Sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılanan Portekizli futbolcu, daha sonra konaklayacağı otele geçti. Fenerbahçe, transferi kamuoyuna şu ifadelerle duyurdu: “Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelmektedir.”

SEMEDO’NUN KARİYERİ

Profesyonel futbol kariyerine Sintrense ile başlayan Semedo, sırasıyla CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton formaları giydi. Deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmenin detaylarının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

LEMINA’DAN SEMEDO’YA MESAJ

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, eski takım arkadaşı Semedo için duygusal bir mesaj paylaştı. “Şimdi ise birbirimize karşı mücadele edeceğiz. Dünyanın en büyük derbilerinden birinde karşı karşıya geleceğimizi hiç düşünmezdim.” diyen Lemina, artık sahada rakip olduklarını vurguladı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord ile oynayacağı maç öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer hamlelerine hız kazandırmış durumda.