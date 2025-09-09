İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da simit fiyatlarının 15 TL’den 20 TL’ye çıkarılması yönünde alınan karar, yıl sonuna kadar uygulanmayacak. Geçtiğimiz hafta duyurulan fiyat artışı, esnaf odaları ile Ticaret Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler neticesinde 2026 yılına ertelendi.

MALİYET ARTIŞI KARARI GÜNDEME GETİRDİ

Pideciler, simitçiler ve çörekçilerin bağlı olduğu esnaf odaları, artan maliyetler nedeniyle zam kararı alındığını belirtti. Yapılan açıklamada, un, susam, enerji ve işletme giderlerinde yaşanan yükselişin esnafı zor durumda bıraktığı ifade edildi.

"ALIM GÜCÜ GÖZETİLDİ"

Esnaf odalarının başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Artan un, susam, enerji ve işletme giderleri nedeniyle esnafımız zor bir dönemden geçmektedir. Ancak vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler ve yapılan istişareler sonucunda, alım gücü gözetilerek bu zam ocak ayına ertelenmiştir.”

VATANDAŞTAN BİNLERCE DİLEKÇE GELDİ

Açıklamaya göre, zam kararının ertelenmesinde vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin etkili olduğu belirtildi. Esnaf odaları, bu süreçte binlerce dilekçeyle karşılaştıklarını ve halkın simit fiyatlarının günlük hayat üzerindeki etkisine dikkat çektiğini bildirdi.

"ESNAF FEDAKARLIK YAPTI"

Esnaf odaları açıklamalarında, şu değerlendirmeye yer verdi:

“Esnafımız tüm bu zorluklara rağmen vatandaş için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu beyan ederek, milletimizin yanında yer alma iradesini göstermiştir.”

Esnaf temsilcileri, hem vatandaşın sofrasını korumak hem de esnafın emeğini gözetmek amacıyla ortak çözüm yolları üretmeye devam edeceklerini ifade etti.