El Salvador’da “Edgar” adıyla bilinen ve Türkiye’de “tas kafa” olarak adlandırılan saç kesimi, Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin talimatıyla devlet okullarında yasaklandı. Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin okul kurallarına uygun görünümde olmalarını şart koştu.

“GANGSTER KÜLTÜRÜ”YLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Bu saç modelinin, geçmişte Teksas ve New Mexico bölgelerinde yaşayan kabile üyesi erkekler tarafından kullanıldığı; günümüzde ise gangster kültürü ile ilişkilendirildiği bildirildi. El Salvador’da özellikle Z kuşağı gençleri arasında bu kesim bir sembol haline geldi.

OKULLARDA DİSİPLİN VURGUSU

Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eğitim Bakanlığı’nın devlet okullarında disiplin kurallarını sıkılaştırdığını belirtti. Paylaştığı haberde şu ifadelere yer verildi:

“El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı.”

TARTIŞMA TÜRKİYE’DE DE GÜNDEMDE

Türkiye’de de son dönemde tartışmalara konu olan bu saç kesiminin, ABD’deki Chicano kültüründen etkilendiği ve sınır dışı edilen suçlular aracılığıyla El Salvador’a taşındığı yönünde görüşler bulunuyor.