UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk ayağında Shakhtar Donetsk ile Servette, Polonya’daki Miejski Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Konuk takım Servette, 8. dakikada Lamine Fomba’nın golüyle öne geçti. Shakhtar, 72. dakikada Valeriy Bondar ile eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

ARDA TURAN CEZALIYDI

Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, cezası nedeniyle müsabakayı tribünden takip etti. Ukrayna temsilcisi, aldığı beraberlikle rövanş öncesi skor avantajını elde edemedi.

RÖVANŞ MAÇI 28 AĞUSTOS’TA

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre’de oynanacak. Eşleşmenin galibi, Konferans Ligi grup aşamasına katılma hakkı kazanacak.

ARDA TURAN'IN PERFORMANSI

38 yaşındaki teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in başında bugüne kadar 10 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Galibiyetlerden ikisi, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş karşısında 4-2 ve 2-0’lık skorlarla elde edildi.

AVRUPA'DA SONUÇLAR YETERSİZ

Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos ile karşılaşan Shakhtar Donetsk, iki maçta da eşitliği bozamamış, penaltılarda rakibine mağlup olarak turnuvadan elenmişti. Konferans Ligi’nde grup aşamasına kalmak isteyen ekip, Servette karşısında sahasında aldığı beraberlikle avantaj yakalayamadı.