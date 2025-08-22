İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Aziz İhsan Aktaş’ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne ilişkin süreçte yeni bir aşamaya gelindi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak daha önce ev hapsi şartıyla tahliye edilen Aktaş’ın ev hapsi kararı kaldırıldı.

Aynı dosyada yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Yıldız da etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikten sonra ev hapsine alınmıştı. Yıldız hakkında uygulanan ev hapsi kararı da kaldırıldı.

DİĞER İSİMLER HAKKINDA ADLİ KONTROL DEVAM EDİYOR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, iş insanı Adem Soytekin ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devam ettiği belirtildi.

AKTAŞ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Aziz İhsan Aktaş hakkında yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “rüşvet verme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “mal varlığı değerlerini aklama” yer alıyor.

RÜŞVETLE İHALE ORGANİZASYONU İDDİASI

Soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş’ın şirketleri aracılığıyla belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor. Aktaş, ilk ifadesinde suçlamaları reddetmişti. Ancak 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde verdiği ek ifadelerde etkin pişmanlıktan faydalanarak 4 Haziran’da ev hapsiyle tahliye edilmişti.

BELEDİYE BAŞKANLARI CEZAEVİNDE

Soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hâlen cezaevinde bulunuyor. Aktaş’ın şirketlerinin mal varlıklarına ise tedbir kararı getirilmişti.